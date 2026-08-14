Україна розширює стратегічну операцію щодо блокування російського півдня, - Зеленський. ВIДЕО

Україна виконує план далекобійних санкцій, дедалі більше мідстрайків. Стратегічна операція щодо блокування російського півдня розширюватиметься.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Блокування російського півдня

"Завдяки всім рішенням від минулої осені – політичним рішенням, фінансовим рішенням, технологічному вибору, який ми зробили рік тому, – ми змогли зимою, змогли весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони. Виконується план далекобійних санкцій, все більше й наших мідстрайків. Фактично ми спрацювали на блокування російського півдня, і цю стратегічну операцію розширюємо – розширюємо цілком справедливо – у відповідь на російські удари по наших портах, по наших містах", - зазначив президент.

Також читайте: Орський НПЗ повністю зупинено після атаки БпЛА. На ремонт піде до 6 місяців, - губернатор

Зеленський наголосив, що кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну - їхнє суспільство передусім - до бажання завершити їхню війну.

За словами президента, українські санкції проти російських НПЗ, їхніх об’єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря – усе це працює на обмеження потенціалу російської війни. Він наголосив, що важливо продовжити це також і більш активними політичними та юридичними діями.

Також читайте: На кожен російський удар буде наше реагування,- Зеленський

Санкції проти РФ

Зеленський додав, що сьогодні запроваджено український санкційний пакет проти компаній та проти суден, які вивозять вкрадене на тимчасово окупованій території України зерно та інші товари.

Крім того, Україна готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників.