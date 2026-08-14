Запроваджено санкції проти 13 суден, 11 громадян РФ та 28 компаній, причетних до вивезення українського зерна з ТОТ: Зеленський підписав указ
Президент Володимир Зеленський підписав указ №725/2026, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна, і суден, які в цьому задіяні.
Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.
Проти кого санкції
Так, до санкційного пакета ввійшли:
- 13 морських суден, що використовують прапори: РФ - 8, Панами - 3, Белізу та Сен-Кітс і Невісу - по одному;
- 11 громадян Росії;
- 28 юридичних осіб.
Як зазначається, усі вони причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій України.
Санкції також запроваджені проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення нашого зерна.
Синхронізація санкцій
Повідомляється, що Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.
Радник - уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій повинне мати наслідки для всіх, хто до цього причетний: від компаній і власників до капітанів та суден.
"Розраховуємо, що наші міжнародні партнери не допускатимуть його потрапляння на свої ринки", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль