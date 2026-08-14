Запроваджено санкції проти 13 суден, 11 громадян РФ та 28 компаній, причетних до вивезення українського зерна з ТОТ: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ №725/2026, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна, і суден, які в цьому задіяні.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Проти кого санкції

Так, до санкційного пакета ввійшли:

13 морських суден, що використовують прапори: РФ - 8, Панами - 3, Белізу та Сен-Кітс і Невісу - по одному;

11 громадян Росії;

28 юридичних осіб.

Як зазначається, усі вони причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій України.

Санкції також запроваджені проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення нашого зерна.

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Синхронізація санкцій

Повідомляється, що Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Радник - уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій повинне мати наслідки для всіх, хто до цього причетний: від компаній і власників до капітанів та суден.

"Розраховуємо, що наші міжнародні партнери не допускатимуть його потрапляння на свої ринки", - додав він.

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