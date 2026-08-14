Введены санкции против 13 судов, 11 граждан РФ и 28 компаний, причастных к вывозу украинского зерна из ВОТ: Зеленский подписал указ
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 725/2026, которым ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении лиц и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна, а также судов, задействованных в этом процессе.
Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.
Против кого направлены санкции
Так, в санкционный пакет вошли:
- 13 морских судов, плавающих под флагами: РФ - 8, Панамы - 3, Белиза и Сент-Китс и Невис - по одному;
- 11 граждан России;
- 28 юридических лиц.
Как отмечается, все они причастны к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированных территорий Украины.
Санкции также введены против владельцев этих судов, их капитанов и компаний, причастных к вывозу нашего зерна.
Синхронизация санкций
Сообщается, что Украина предоставит всю необходимую информацию партнерам для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.
Советник - уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что незаконный вывоз украинского зерна с временно оккупированных территорий должен иметь последствия для всех, кто к этому причастен: от компаний и владельцев до капитанов и судов.
"Рассчитываем, что наши международные партнеры не будут допускать его попадания на свои рынки", - добавил он.
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