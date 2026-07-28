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Новости Блокада Азовского моря Хищение зерна
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РФ хочет вооружить зерновозы пулеметами и ракетными установками из-за атак украинских дронов, - Bloomberg

Кремль готовит вооружение гражданских судов для защиты от украинских БПЛА

Российские власти обсуждают с судовладельцами и зернотрейдерами план вооружения гражданских зерновых судов для защиты от украинских дронов. На сухогрузах предлагается устанавливать пулеметы, мобильные ракетные установки, бронезащиту и антидроновые сетки, а сопровождать их должны военные катера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённых о ситуации источников.

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Как отмечает издание, военные и транспортные ведомства РФ уже согласовывают с трейдерами и судовладельцами план защиты грузов, следующих через Азовское море.

Причиной стали недавние атаки на порты, суда и другую морскую инфраструктуру. Из-за этого в течение двух последних недель практически остановилось судоходство в Азовском море, через которое обычно проходит около четверти российского экспорта зерна.

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Что рекомендуют?

Среди рекомендаций Москвы:

  • временно обвешивать сухогрузы бронеплитами и мешками с песком,
  • натягивать антидроновые сетки и
  • устанавливать позиции для тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами.
  • Часть маршрута судна должны сопровождать вооруженные автоматами солдаты, которые будут высаживаться уже после прохождения Керченского пролива, забирая оружие с собой - чтобы формально не нарушать запрет международного права на вооружение гражданских судов.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что российский флот способен защитить торговые суда страны, повторив воскресный тезис Путина о том, что атаки на коммерческие корабли следует приравнивать к пиратству. При этом Песков признал сам запрет на вооружение гражданских судов, но уклонился от прямого комментария относительно предложения о военном сопровождении.

Собеседники агентства отмечают, что такие меры свидетельствуют о серьезной угрозе, которую украинские беспилотники представляют для российского зернового экспорта. Это уже сказывается на доходах экспортеров и фермеров, а также способствовало росту мировых цен на пшеницу до самого высокого уровня за два года.

Пострадали даже глубоководные черноморские порты самой России - грузопоток через них тоже сократился, хотя объекты продолжают работать; часть грузов Кремль пытается перенаправить по железной дороге, предлагая трейдерам специальные субсидии на перевозку.

В то же время часть участников рынка скептически оценивает предложенные меры. По их мнению, модернизация судов и военное сопровождение могут оказаться слишком дорогостоящими и не гарантировать полной защиты.

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Автор: 

Азовское море (1629) зерно (1123) россия (89027)
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Топ комментарии
+9
Автоматично ці озброєні судна стануть військовими кораблями і по ним будуть бити вже протикорабельні ракети Нептун, як по військовим цілям!
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28.07.2026 17:26 Ответить
+6
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28.07.2026 17:33 Ответить
+4
Два в одному і броненосець Потьомкін і зерновоз - законна ціль
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28.07.2026 17:27 Ответить

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