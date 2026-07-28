РФ хочет вооружить зерновозы пулеметами и ракетными установками из-за атак украинских дронов, - Bloomberg
Российские власти обсуждают с судовладельцами и зернотрейдерами план вооружения гражданских зерновых судов для защиты от украинских дронов. На сухогрузах предлагается устанавливать пулеметы, мобильные ракетные установки, бронезащиту и антидроновые сетки, а сопровождать их должны военные катера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённых о ситуации источников.
Как отмечает издание, военные и транспортные ведомства РФ уже согласовывают с трейдерами и судовладельцами план защиты грузов, следующих через Азовское море.
Причиной стали недавние атаки на порты, суда и другую морскую инфраструктуру. Из-за этого в течение двух последних недель практически остановилось судоходство в Азовском море, через которое обычно проходит около четверти российского экспорта зерна.
Что рекомендуют?
Среди рекомендаций Москвы:
- временно обвешивать сухогрузы бронеплитами и мешками с песком,
- натягивать антидроновые сетки и
- устанавливать позиции для тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами.
- Часть маршрута судна должны сопровождать вооруженные автоматами солдаты, которые будут высаживаться уже после прохождения Керченского пролива, забирая оружие с собой - чтобы формально не нарушать запрет международного права на вооружение гражданских судов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что российский флот способен защитить торговые суда страны, повторив воскресный тезис Путина о том, что атаки на коммерческие корабли следует приравнивать к пиратству. При этом Песков признал сам запрет на вооружение гражданских судов, но уклонился от прямого комментария относительно предложения о военном сопровождении.
Собеседники агентства отмечают, что такие меры свидетельствуют о серьезной угрозе, которую украинские беспилотники представляют для российского зернового экспорта. Это уже сказывается на доходах экспортеров и фермеров, а также способствовало росту мировых цен на пшеницу до самого высокого уровня за два года.
Пострадали даже глубоководные черноморские порты самой России - грузопоток через них тоже сократился, хотя объекты продолжают работать; часть грузов Кремль пытается перенаправить по железной дороге, предлагая трейдерам специальные субсидии на перевозку.
В то же время часть участников рынка скептически оценивает предложенные меры. По их мнению, модернизация судов и военное сопровождение могут оказаться слишком дорогостоящими и не гарантировать полной защиты.
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