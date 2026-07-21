Россия продолжает пытаться блокировать морские пути Украины, - ВМС

Россия не отказывается от планов морской блокады Украины, однако сама несет потери и сталкивается с ограничениями в Азовском и Черном морях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"У врага не изменилось желание навредить нашим экспортным и импортным возможностям. Так же не изменилось стремление не дать Украине осуществлять гражданское судоходство. Меняются лишь тактика и средства, которые для этого используются", - подчеркнул представитель ВМС.

Он напомнил, что в конце прошлого года российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил намерения о фактической морской блокаде Украины.

Украинские удары повлияли на логистику РФ

Плетенчук отметил, что сегодня ситуация изменилась, ведь Россия сама сталкивается с последствиями ограничений в морской логистике.

По его словам, благодаря ударам Сил обороны блокада уже затрагивает акваторию Азовского и Черного морей со стороны оккупированного Крыма.

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В то же время он предупредил, что быстрых результатов ожидать не стоит, поскольку российская военная инфраструктура создавалась годами.

"До конца лета я бы не ожидал каких-то очень ощутимых результатов, потому что вражеская инфраструктура обширна и накапливалась в течение длительного времени. Но если этого не делать, то результата не будет никогда. В то же время их логистика уже сейчас довольно серьезно пострадала", - отметил спикер.

Россия переходит к новым способам атак

По словам Плетенчука, в последнее время заметно изменились способы применения российскими войсками отдельных видов вооружения.

По его мнению, это свидетельствует о том, что значительную часть прежнего арсенала и возможностей противник уже исчерпал и теперь вынужден использовать те средства, которые остаются в его распоряжении.

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