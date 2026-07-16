Турция не хочет распространения войны на Черное море, это критически важно для всех стран региона, - Фидан

Для Турции крайне важно, чтобы полномасштабная война России против Украины не распространилась на акваторию Черного моря и не угрожала безопасности судоходства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

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По словам Фидана, риск эскалации по-прежнему остается серьезной угрозой для региональной безопасности, а любые действия, ставящие под угрозу безопасность в Черном море, лишь усугубляют напряженность.

"Как мы уже неоднократно подчеркивали, мы не хотим, чтобы война распространилась на Черное море. Сохранение мира в Черном море жизненно необходимо, и недопустимо, чтобы мишенями становились порты, танкеры и рыболовецкие суда", - подчеркнул глава турецкого МИД.

Он также отметил, что недопустимо подвергать опасности гражданское население, и призвал все стороны действовать взвешенно и ответственно.

Фидан сообщил, что поднимал вопрос безопасности в Чёрном море во время своего последнего визита в Москву и планирует обсуждать его и в ходе нынешних встреч в Киеве.

"Для нас это критически важно. Для всех черноморских стран", - подчеркнул министр.

Что предшествовало?

В ночь на 22 июня в результате атаки вражеского беспилотника было поражено сухогрузное судно VICTRESS (судовладелец - Турция, флаг - Панама). На борту возник масштабный пожар, который привел к гибели одного из членов экипажа.

Также ночью российские дроны атаковали еще два торговых судна под флагами Панамы, Палау и Белиза. Часть из них получила повреждения, однако продолжила движение, пострадавших не зафиксировано.

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