Украина готова к проведению встречи Зеленского и Путина в Турции, - Сибига на встрече с Фиданом

Сегодня, 16 июля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Стороны провели подробные переговоры по вопросам двусторонней и международной повестки дня, мирных усилий, роли США и Европы, а также конструктивных мирных предложений Украины.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Встреча Зеленского и Путина

Сибига подчеркнул, что Турция все эти годы играла важную роль в мирном процессе, и выразил убеждение, что ее потенциал может быть задействован и в дальнейшем. В этом контексте министр в очередной раз подтвердил готовность украинской стороны к проведению в Турции встречи президента Украины Владимира Зеленского с Путиным для завершения войны.

"Турция является нашим стратегическим партнером. Мы едины в оценке того, что мир и безопасность в Черном море требуют восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины над Крымом. Черноморская безопасность - неделима. А боль наших крымских татар находит отклик в сердцах турецкого народа", — отметил он.

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Ситуация на фронте

Сибига также проинформировал Фидана о ситуации на фронте, успехах украинских военных и ужесточении дальнобойных санкций Украины против России. Министр отдельно рассказал об успешных действиях Украины против российских оккупантов в Крыму.

"Мы едины в том, что эта война не принесет Москве никаких результатов. Единственный правильный путь для Путина — уже сейчас остановить кровопролитие, принять предложение о прекращении огня и перейти к дипломатии", — подчеркнул министр.

Сотрудничество в области обороны

Отдельной темой переговоров стало развитие оборонного сотрудничества между Украиной и Турцией.

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Сибига подчеркнул важность возобновления после трехлетнего перерыва работы Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества.

Глава МИД отдельно отметил успех Турции в проведении недавнего саммита НАТО в Анкаре.

Министр также отметил украинско-турецкое сотрудничество в рамках "Коалиции желающих" и выразил убеждение, что роль Турции в обеспечении безопасности на море будет определяющей. По его словам, речь идет о свободе судоходства, надежности цепочек поставок и стратегической безопасности всего региона.

Сибига выразил глубокую благодарность Турции за всестороннюю поддержку Украины и лично министру Фидану за неизменное внимание к Украине.