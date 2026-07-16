Україна готова до проведення зустрічі Зеленського і Путіна в Туреччині, - Сибіга на зустічі з Фіданом

Сьогодні, 16 липня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Сторони провели детальні переговори щодо двостороннього та міжнародного порядку денного, мирних зусиль, ролі США та Європи, а також дієвих мирних пропозицій України.

Про це повідомили в МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч Зеленського і Путіна

Сибіга наголосив, що Туреччина всі ці роки відігравала важливу роль у мирному процесі, та висловив переконання, що її потенціал може бути задіяний і надалі. У цьому контексті міністр вкотре підтвердив готовність української сторони до проведення в Туреччині зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Путіним для завершення війни.

"Туреччина є нашим стратегічним партнером. Ми єдині в оцінці, що мир і безпека у Чорному морі потребують відновлення територіальної цілісності та суверенітету України над Кримом. Чорноморська безпека — неподільна. А біль наших кримських татар знаходить відгук у серцях турецького народу", - зазначив він.

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Ситуація на фронті

Сибіга також поінформував Фідана про ситуацію на фронті, успіхи українських військових та нарощування далекобійних санкцій України проти Росії. Міністр окремо розповів про успішні дії України проти російських окупантів у Криму.

"Ми єдині у позиції, що ця війна не принесе Москві жодних результатів. Єдиний правильний шлях для Путіна - вже зараз зупинити кровопролиття, прийняти пропозицію щодо припинення вогню та перейти до дипломатії", - наголосив міністр.

Оборонна співпраця

Окремою темою переговорів став розвиток оборонної співпраці між Україною та Туреччиною.

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Сибіга наголосив на важливості відновлення після трирічної паузи роботи Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва.

Глава МЗС окремо привітав успіх Туреччини у проведенні нещодавнього саміту НАТО в Анкарі.

Міністр також відзначив українсько-турецьку співпрацю в межах "Коаліції охочих" та висловив переконання, що роль Туреччини у гарантуванні безпеки на морі буде визначальною. За його словами, йдеться про свободу судноплавства, надійність ланцюгів постачання та стратегічну безпеку всього регіону.

Сибіга висловив глибоку вдячність Туреччині за всебічну підтримку України та особисто міністру Фідану за незмінну увагу до України.