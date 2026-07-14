Глава МЗС Туреччини Фідан завтра прибуде до України, - Сибіга

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 15 липня здійснить візит до України.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Міністр привітав рішення Ради про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

"Я вітаю свого друга, міністра закордонних справ Хакана Фідана, та всіх, хто доклав зусиль до досягнення цього важливого результату. З нетерпінням чекаю на зустріч із Хаканом завтра в Україні, коли ми продовжимо розвивати наше стратегічне партнерство в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес", - зазначив очільник МЗС.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація угоди про вільну торгівлю реалізація сприятиме розвитку двостороннього економічного співробітництва, відкриє нові можливості для українського бізнесу, допоможе розширити ринки збуту продукції та створить додаткові умови для розвитку і модернізації вітчизняного виробництва.

Що передувало?

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова знову стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією.

Читайте: Туреччина готова знову стати майданчиком для переговорів України та Росії, - Фідан