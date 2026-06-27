Туреччина готова знову стати майданчиком для переговорів України та Росії, - Фідан

Туреччина готова знову прийняти переговори між Україною та Росією для відновлення дипломатичного процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд в Оттаві.

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"Ми хочемо, щоб російсько-українська війна завершилася якомога швидше шляхом діалогу та на основі міжнародного права. На нинішньому етапі ми бачимо, що в дипломатичному процесі настав застій, бойові дії набрали темпу, а сторони зосередилися на прагненні досягти військових здобутків", - сказав Фідан.

Глава МЗС Туреччини закликав якнайшвидше активізувати дипломатичні зусилля щодо завершення війни.

"У цьому контексті хочу заявити світовій громадськості так само, як ми вже повідомили сторонам, що ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні", - сказав Фідан.

Анкара очікує, що саміт НАТО стане історичним і визначить нові пріоритети Альянсу

Говорячи про саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі 7–8 червня, міністр закордонних справ Туреччини заявив, що ця зустріч може стати історичною для Альянсу. За його словами, однією з центральних тем порядку денного буде розвиток оборонної промисловості та зміцнення оборонного потенціалу країн-членів НАТО.

"Особливо разом із російсько-українською війною та іншими війнами на політичному й стратегічному рівнях сформувалося усвідомлення необхідності оцінити, на якому рівні перебувають країни НАТО у сфері оборонної промисловості. На цьому етапі оборонна промисловість у плануванні НАТО та на засіданнях Альянсу вже перестала бути другорядною темою і стала питанням, що має стратегічне значення найвищого рівня", - сказав він.

Міністр також зазначив, що дискусія щодо збільшення оборонних видатків уже завершена, тепер союзники мають демонструвати практичне виконання взятих зобов'язань.

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