Турция готова вновь стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией, - Фидан

Турция готова вновь выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией с целью возобновления дипломатического процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Оттаве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На нынешнем этапе мы видим, что в дипломатическом процессе наступил застой, боевые действия набрали темп, а стороны сосредоточились на стремлении добиться военных успехов", - сказал Фидан.

Глава МИД Турции призвал как можно скорее активизировать дипломатические усилия по прекращению войны.

"В этом контексте хочу заявить мировой общественности, так же как мы уже сообщили сторонам, что мы готовы вновь собрать делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране", - сказал Фидан.

Анкара ожидает, что саммит НАТО станет историческим и определит новые приоритеты Альянса

Говоря о саммите НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июня, министр иностранных дел Турции заявил, что эта встреча может стать исторической для Альянса. По его словам, одной из центральных тем повестки дня станет развитие оборонной промышленности и укрепление оборонного потенциала стран-членов НАТО.

"Особенно на фоне российско-украинской войны и других вооружённых конфликтов на политическом и стратегическом уровнях сформировалось осознание необходимости оценить, на каком уровне находятся страны НАТО в сфере оборонной промышленности. На данном этапе оборонная промышленность в планировании НАТО и на заседаниях Альянса уже перестала быть второстепенной темой и стала вопросом, имеющим стратегическое значение высочайшего уровня", - сказал он.

Министр также отметил, что дискуссия об увеличении оборонных расходов уже завершена, теперь союзники должны демонстрировать практическое выполнение взятых обязательств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение мирных переговоров зависит только от Путина, - Мерц