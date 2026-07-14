Глава МИД Турции Фидан завтра прибудет в Украину, - Сибига

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 15 июля посетит Украину.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

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Министр приветствовал решение Рады о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

"Я приветствую своего друга, министра иностранных дел Хакана Фидана, и всех, кто приложил усилия для достижения этого важного результата. С нетерпением жду встречи с Хаканом завтра в Украине, когда мы продолжим развивать наше стратегическое партнерство во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - отметил глава МИД.

Согласно пояснительной записке, реализация соглашения о свободной торговле будет способствовать развитию двустороннего экономического сотрудничества, откроет новые возможности для украинского бизнеса, поможет расширить рынки сбыта продукции и создаст дополнительные условия для развития и модернизации отечественного производства.

Что этому предшествовало?

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова вновь стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией.

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