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Новости Сотрудничество Украины и Турции
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Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Турцией

Верховная Рада поддержала соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Турецкой Республикой. Документ поддержали 236 народных депутатов, что приблизило запуск зоны свободной торговли между двумя странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ,речь идет о законопроекте №0340, который предусматривает ратификацию Соглашения о свободной торговле между правительствами Украины и Турции.

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Согласно пояснительной записке, реализация соглашения будет способствовать развитию двустороннего экономического сотрудничества, откроет новые возможности для украинского бизнеса, поможет расширить рынки сбыта продукции и создаст дополнительные условия для развития и модернизации отечественного производства.

Первая попытка оказалась неудачной

В начале июля Верховная Рада уже пыталась ратифицировать документ, однако тогда законопроект №0340 в последний момент сняли с рассмотрения из-за нехватки голосов народных депутатов.

Переговоры длились 15 лет

Соглашение о создании зоны свободной торговли Украина и Турция подписали в феврале 2022 года - буквально за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России. Его подписание стало завершением почти 15-летних переговоров между двумя государствами.

После завершения всех необходимых процедур документ должен создать правовые условия для полноценного запуска зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

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ВР (28831) соглашение (1358) торговля (975) Турция (3570) Украина (44576)
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