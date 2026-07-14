Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Турцией

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Турецкой Республикой. Документ поддержали 236 народных депутатов, что приблизило запуск зоны свободной торговли между двумя странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ,речь идет о законопроекте №0340, который предусматривает ратификацию Соглашения о свободной торговле между правительствами Украины и Турции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно пояснительной записке, реализация соглашения будет способствовать развитию двустороннего экономического сотрудничества, откроет новые возможности для украинского бизнеса, поможет расширить рынки сбыта продукции и создаст дополнительные условия для развития и модернизации отечественного производства.

Первая попытка оказалась неудачной

В начале июля Верховная Рада уже пыталась ратифицировать документ, однако тогда законопроект №0340 в последний момент сняли с рассмотрения из-за нехватки голосов народных депутатов.

Переговоры длились 15 лет

Соглашение о создании зоны свободной торговли Украина и Турция подписали в феврале 2022 года - буквально за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России. Его подписание стало завершением почти 15-летних переговоров между двумя государствами.

После завершения всех необходимых процедур документ должен создать правовые условия для полноценного запуска зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Читайте: Умеров и глава МИД Турции Фидан обсудили совместные инициативы в сфере региональной безопасности