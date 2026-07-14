Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Турецькою Республікою. Документ підтримали 236 народних депутатів, що наблизило запуск зони вільної торгівлі між двома країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про законопроєкт №0340, який передбачає ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між урядами України та Туреччини.

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Згідно з пояснювальною запискою, реалізація угоди сприятиме розвитку двостороннього економічного співробітництва, відкриє нові можливості для українського бізнесу, допоможе розширити ринки збуту продукції та створить додаткові умови для розвитку і модернізації вітчизняного виробництва.

Перша спроба була невдалою

На початку липня Верховна Рада вже намагалася ратифікувати документ, однак тоді законопроєкт №0340 в останній момент зняли з розгляду через нестачу голосів народних депутатів.

Переговори тривали 15 років

Угоду про створення зони вільної торгівлі Україна та Туреччина підписали у лютому 2022 року – буквально за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії. Її підписання стало завершенням майже 15-річних переговорів між двома державами.

Після завершення всіх необхідних процедур документ має створити правові умови для повноцінного запуску зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

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