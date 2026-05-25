Умєров та глава МЗС Туреччини Фідан обговорили спільні ініціативи у сфері регіональної безпеки

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це він повідомив у Telegram.

Що обговорювали?

"Говорили про безпекову ситуацію та подальшу координацію дій у відповідь на спільні виклики.



Окремо – про розвиток спільних ініціатив у сфері регіональної безпеки та перспективи практичної взаємодії", - йдеться в повідомленні.

За словами Умєрова, також обговорювали й гуманітарні питання.

"Повернення українських військовополонених і цивільних громадян, яких незаконно утримує росія, залишається одним із ключових пріоритетів України. Туреччина продовжує відігравати важливу роль для діалогу з питань безпеки і стабільності", - додав секретар РНБО.

