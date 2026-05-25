Умєров та глава МЗС Туреччини Фідан обговорили спільні ініціативи у сфері регіональної безпеки

Умєров зустрівся із главою МЗС Туреччини Фіданом: що відомо?

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що обговорювали?

"Говорили про безпекову ситуацію та подальшу координацію дій у відповідь на спільні виклики.

Окремо – про розвиток спільних ініціатив у сфері регіональної безпеки та перспективи практичної взаємодії", - йдеться в повідомленні.

За словами Умєрова, також обговорювали й гуманітарні питання.

"Повернення українських військовополонених і цивільних громадян, яких незаконно утримує росія, залишається одним із ключових пріоритетів України. Туреччина продовжує відігравати важливу роль для діалогу з питань безпеки і стабільності", - додав секретар РНБО.

Чурка, до дому, на-на-на-на...
25.05.2026 12:03 Відповісти
Цей Умеров це просто ТУРИСТ 21 століття - він завжди десь

- в США
- в Туреччині
- в Україні( ЛИШЕ КОЛИЩОСЬ ТРЕБА ВКРАСТИ - в усіх корупційних штуках він є)
25.05.2026 12:03 Відповісти
Він просто їздить по офшорах і перевіряє чи поступили кошти для вови
25.05.2026 12:04 Відповісти
Він не татарін а із єтіх. виднож і так . невоожужьонім глазом. шифрується
25.05.2026 12:36 Відповісти
Та ні-він для них ікона-свята людина
25.05.2026 13:19 Відповісти
Він міг би жити в Туреччині, але ж в США краще. Аби не в Україні.
25.05.2026 12:06 Відповісти
чєбурєк йбаний , аферіст і злодій вже давно повинен сидіти за гратами.
25.05.2026 12:26 Відповісти
ну сам же він себе не посадить . буде й далі знущатися над українцями. щей мідаль одерже.
25.05.2026 12:39 Відповісти
А що, Умєров ще не в СІЗО? Тю....
25.05.2026 13:24 Відповісти
 
 