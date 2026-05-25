Умєров та глава МЗС Туреччини Фідан обговорили спільні ініціативи у сфері регіональної безпеки
Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що обговорювали?
"Говорили про безпекову ситуацію та подальшу координацію дій у відповідь на спільні виклики.
Окремо – про розвиток спільних ініціатив у сфері регіональної безпеки та перспективи практичної взаємодії", - йдеться в повідомленні.
За словами Умєрова, також обговорювали й гуманітарні питання.
"Повернення українських військовополонених і цивільних громадян, яких незаконно утримує росія, залишається одним із ключових пріоритетів України. Туреччина продовжує відігравати важливу роль для діалогу з питань безпеки і стабільності", - додав секретар РНБО.
