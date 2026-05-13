Туреччина бере активну участь у переговорах про припинення вогню між Україною та РФ, - Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара залучена до переговорів про припинення вогню між Україною та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.

Що відомо?

За його словами, Туреччина активно працює для посередництва у кожному з конфліктів в регіоні та за його межами.

"Ми хочемо бачити розвиток і регіональний мир на Балканах, на Південному Кавказі, на Близькому Сході, в Азії та в Чорноморському регіоні", - зазначив міністр.

Фідан додав, що також Туреччина активно бере участь у переговорах про припинення вогню між Росією та Україною.

Міністр сказав, що Анкара прагне "обережно вести зовнішню політику в різних регіонах, спираючись на ті самі принципи та цінності".

Також він прокоментував візит президента Зеленського до Сирії:

"Це була хороша зустріч між трьома країнами. У Туреччини чудові відносини із Сирією, а з Україною ми також давно маємо хороші відносини. Тому я вважаю позитивним, що дві країни обговорювали можливі сфери співпраці".

Да скільки вже можна цього припинення вогню. 12 років як вогонь вже припинено. Вже аж в вухах свистить від цієї тиші
13.05.2026 10:58 Відповісти
Це про сьогоднішню атаку параші сотнями дронів по Україні???
Про який ще «арсенал»'«перемир'я»'по містам України.мова йде?
»Огласітє весь спісок»(с) блді😡😡😡
13.05.2026 11:10 Відповісти
а, скільки туреччина продала вкраденого кацапами збіжжя?
металолому? обладнання?
13.05.2026 11:13 Відповісти
Туреччина тільки і може брати участь в переговорах про припинення вогню, тільки для своєї користі Сидить на трьох стільцях і дбає щоб своя дупа не "провалилась" Це вже таке бла-бла остогидло
13.05.2026 11:15 Відповісти
 
 