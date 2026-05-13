Турция активно участвует в переговорах о прекращении огня между Украиной и РФ, - Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара участвует в переговорах о прекращении огня между Украиной и Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.
Что известно?
По его словам, Турция активно работает над посредничеством в каждом из конфликтов в регионе и за его пределами.
"Мы хотим видеть развитие и региональный мир на Балканах, на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Азии и в Черноморском регионе", — отметил министр.
Фидан добавил, что Турция также активно участвует в переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной.
Министр сказал, что Анкара стремится "осторожно вести внешнюю политику в различных регионах, опираясь на те же принципы и ценности".
Также он прокомментировал визит президента Зеленского в Сирию:
"Это была хорошая встреча между тремя странами. У Турции прекрасные отношения с Сирией, а с Украиной мы также давно поддерживаем хорошие отношения. Поэтому я считаю позитивным, что две страны обсуждали возможные сферы сотрудничества".
Про який ще «арсенал»'«перемир'я»'по містам України.мова йде?
