Турция активно участвует в переговорах о прекращении огня между Украиной и РФ, - Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара участвует в переговорах о прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.

Что известно?

По его словам, Турция активно работает над посредничеством в каждом из конфликтов в регионе и за его пределами.

"Мы хотим видеть развитие и региональный мир на Балканах, на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Азии и в Черноморском регионе", — отметил министр.

Фидан добавил, что Турция также активно участвует в переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной.

Министр сказал, что Анкара стремится "осторожно вести внешнюю политику в различных регионах, опираясь на те же принципы и ценности".

Также он прокомментировал визит президента Зеленского в Сирию:

"Это была хорошая встреча между тремя странами. У Турции прекрасные отношения с Сирией, а с Украиной мы также давно поддерживаем хорошие отношения. Поэтому я считаю позитивным, что две страны обсуждали возможные сферы сотрудничества".

