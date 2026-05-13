Новости Роль Турции в мирных переговорах
Турция активно участвует в переговорах о прекращении огня между Украиной и РФ, - Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара участвует в переговорах о прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hürriyet.

Что известно?

По его словам, Турция активно работает над посредничеством в каждом из конфликтов в регионе и за его пределами.

"Мы хотим видеть развитие и региональный мир на Балканах, на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Азии и в Черноморском регионе", — отметил министр.

Фидан добавил, что Турция также активно участвует в переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной.

Министр сказал, что Анкара стремится "осторожно вести внешнюю политику в различных регионах, опираясь на те же принципы и ценности".

Также он прокомментировал визит президента Зеленского в Сирию:

"Это была хорошая встреча между тремя странами. У Турции прекрасные отношения с Сирией, а с Украиной мы также давно поддерживаем хорошие отношения. Поэтому я считаю позитивным, что две страны обсуждали возможные сферы сотрудничества".

Да скільки вже можна цього припинення вогню. 12 років як вогонь вже припинено. Вже аж в вухах свистить від цієї тиші
13.05.2026 10:58 Ответить
Це про сьогоднішню атаку параші сотнями дронів по Україні???
Про який ще «арсенал»'«перемир'я»'по містам України.мова йде?
»Огласітє весь спісок»(с) блді😡😡😡
13.05.2026 11:10 Ответить
а, скільки туреччина продала вкраденого кацапами збіжжя?
металолому? обладнання?
13.05.2026 11:13 Ответить
Туреччина тільки і може брати участь в переговорах про припинення вогню, тільки для своєї користі Сидить на трьох стільцях і дбає щоб своя дупа не "провалилась" Це вже таке бла-бла остогидло
13.05.2026 11:15 Ответить
 
 