Умеров и глава МИД Турции Фидан обсудили совместные инициативы в сфере региональной безопасности

Умеров встретился с главой МИД Турции Фиданом: что известно?

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что обсуждали?

"Говорили о ситуации с безопасностью и дальнейшей координации действий в ответ на общие вызовы.

Отдельно – о развитии совместных инициатив в сфере региональной безопасности и перспективах практического взаимодействия", – говорится в сообщении.

По словам Умерова, также обсуждались и гуманитарные вопросы.

"Возвращение украинских военнопленных и гражданских лиц, которых незаконно удерживает Россия, остается одним из ключевых приоритетов Украины. Турция продолжает играть важную роль в диалоге по вопросам безопасности и стабильности", – добавил секретарь СНБО.

Читайте: Турция принимает активное участие в переговорах о прекращении огня между Украиной и РФ, - Фидан

Турция (3537) Фидан Хакан (75) Умеров Рустем (814)
Чурка, до дому, на-на-на-на...
показать весь комментарий
25.05.2026 12:03 Ответить
Цей Умеров це просто ТУРИСТ 21 століття - він завжди десь

- в США
- в Туреччині
- в Україні( ЛИШЕ КОЛИЩОСЬ ТРЕБА ВКРАСТИ - в усіх корупційних штуках він є)
показать весь комментарий
25.05.2026 12:03 Ответить
Він просто їздить по офшорах і перевіряє чи поступили кошти для вови
показать весь комментарий
25.05.2026 12:04 Ответить
Він не татарін а із єтіх. виднож і так . невоожужьонім глазом. шифрується
показать весь комментарий
25.05.2026 12:36 Ответить
Він міг би жити в Туреччині, але ж в США краще. Аби не в Україні.
показать весь комментарий
25.05.2026 12:06 Ответить
чєбурєк йбаний , аферіст і злодій вже давно повинен сидіти за гратами.
показать весь комментарий
25.05.2026 12:26 Ответить
ну сам же він себе не посадить . буде й далі знущатися над українцями. щей мідаль одерже.
показать весь комментарий
25.05.2026 12:39 Ответить
 
 