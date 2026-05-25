Умеров и глава МИД Турции Фидан обсудили совместные инициативы в сфере региональной безопасности
Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что обсуждали?
"Говорили о ситуации с безопасностью и дальнейшей координации действий в ответ на общие вызовы.
Отдельно – о развитии совместных инициатив в сфере региональной безопасности и перспективах практического взаимодействия", – говорится в сообщении.
По словам Умерова, также обсуждались и гуманитарные вопросы.
"Возвращение украинских военнопленных и гражданских лиц, которых незаконно удерживает Россия, остается одним из ключевых приоритетов Украины. Турция продолжает играть важную роль в диалоге по вопросам безопасности и стабильности", – добавил секретарь СНБО.
