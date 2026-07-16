Туреччина не хоче поширення війни на Чорне море, це критично важливо для всіх країн регіону, - Фідан

Для Туреччини вкрай важливо, щоб повномасштабна війна Росії проти України не поширилася на акваторію Чорного моря та не загрожувала безпеці судноплавства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві.

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За словами Фідана, ризик ескалації й надалі залишається серйозною загрозою для регіональної безпеки, а будь-які дії, що ставлять під загрозу безпеку в Чорному морі, лише посилюють напруженість.

"Як ми неодноразово вже підкреслювали, ми не хочемо, щоб війна поширилася на Чорне море. Збереження миру в Чорному морі є життєво необхідним, і неприпустимо, щоб мішенню ставали порти, танкери та рибальські судна", – наголосив глава турецького МЗС.

Він також зазначив, що неприпустимо наражати на небезпеку цивільне населення, і закликав усі сторони діяти виважено та відповідально.

Фідан повідомив, що порушував питання безпеки в Чорному морі під час свого останнього візиту до Москви та планує обговорювати його і під час нинішніх зустрічей у Києві.

"Для нас це критично важливо. Для всіх чорноморських країн", – підкреслив міністр.

Що передувало?

У ніч проти 22 червня внаслідок атаки ворожого безпілотника було уражено суховантажне судно VICTRESS (судновласник - Туреччина, прапор - Панама). На борту виникла масштабна пожежа, що призвела до загибелі одного з членів екіпажу.

Також вночі російські дрони атакували ще два торговельні судна під прапорами Панами, Палау та Белізу. Частина з них отримала пошкодження, однак продовжила рух, постраждалих не зафіксовано.

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