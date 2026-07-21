Росія й далі намагається блокувати морські шляхи України, - ВМС

Росія не полишає планів морської блокади України, однак сама зазнає втрат і стикається з обмеженнями в Азовському та Чорному морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"У ворога не змінилося бажання нашкодити нашим експортним та імпортним можливостям. Так само не змінилося прагнення не дати Україні здійснювати цивільне судноплавство. Змінюються лише тактика та засоби, які для цього використовуються", – наголосив речник ВМС.

Він нагадав, що наприкінці минулого року російський диктатор Володимир Путін знову озвучував наміри щодо фактичної морської блокади України.

Українські удари вплинули на логістику РФ

Плетенчук зазначив, що сьогодні ситуація змінилася, адже Росія сама стикається з наслідками обмежень у морській логістиці.

За його словами, завдяки ударам Сил оборони блокування вже зачіпає акваторію Азовського та Чорного морів з боку окупованого Криму.

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Водночас він застеріг, що швидких результатів очікувати не варто, оскільки російська військова інфраструктура створювалася роками.

"До кінця літа я б не очікував якихось дуже відчутних результатів, тому що ворожа інфраструктура велика й накопичувалася тривалий час. Але якщо цього не робити, то результату не буде ніколи. Водночас їхня логістика вже зараз доволі серйозно постраждала", – зазначив речник.

Росія переходить до нових способів атак

За словами Плетенчука, останнім часом помітно змінилися способи застосування російськими військами окремих видів озброєння.

На його думку, це свідчить про те, що значну частину попереднього арсеналу та можливостей противник уже вичерпав і тепер змушений використовувати ті засоби, які залишаються у його розпорядженні.

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