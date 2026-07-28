РФ хоче озброїти зерновози кулеметами та ракетними установками через атаки українських дронів, - Bloomberg

Російська влада обговорює із судновласниками та зернотрейдерами план озброєння цивільних зернових суден для захисту від українських дронів. На суховантажах пропонують встановлювати кулемети, мобільні ракетні установки, бронезахист і антидронові сітки, а супроводжувати їх мають військові катери.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних із ситуацією людей.

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Як зазначає видання, військові й транспортні відомства РФ уже узгоджують із трейдерами та судновласниками план захисту вантажів, що йдуть через Азовське море.

Причиною стали останні атаки на порти, судна та іншу морську інфраструктуру. Через це протягом двох останніх тижнів практично зупинилося судноплавство в Азовському морі, через яке зазвичай проходить близько чверті російського експорту зерна.

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Що рекомендують?

Серед рекомендацій Москви:

тимчасово обвішувати суховантажі бронеплитами й мішками з піском,

натягувати антидронові сітки та

монтувати позиції для важких кулеметів із тепловізійними прицілами.

Частину маршруту судна мають супроводжувати озброєні автоматами солдати, які висаджуватимуться вже після проходження Керченської протоки, забираючи зброю з собою — щоб формально не порушувати заборону міжнародного права на озброєння цивільних суден.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у понеділок заявив, що російський флот здатний захистити торговельні судна країни, повторивши недільну тезу Путіна про те, що атаки на комерційні кораблі слід прирівнювати до піратства. При цьому Пєсков визнав саму заборону озброювати цивільні судна, але ухилився від прямого коментаря щодо пропозиції військового супроводу.

Співрозмовники агентства зазначають, що такі заходи свідчать про серйозну загрозу, яку українські безпілотники становлять для російського зернового експорту. Це вже впливає на доходи експортерів і фермерів, а також сприяло зростанню світових цін на пшеницю до найвищого рівня за два роки.

Постраждали навіть глибоководні чорноморські порти самої Росії — вантажопотік через них теж зменшився, хоча об'єкти продовжують працювати; частину вантажів Кремль намагається перенаправити залізницею, пропонуючи трейдерам спеціальні субсидії на перевезення.

Водночас частина учасників ринку скептично оцінює запропоновані заходи. На їхню думку, модернізація суден і військовий супровід можуть виявитися надто дорогими та не гарантуватимуть повного захисту.

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