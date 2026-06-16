Почти 89 тысяч тонн украинской пшеницы: оккупанты увеличили вывоз зерна через Мариуполь

Российские оккупанты продолжают вывозить украинское зерно через захваченный Мариупольский порт. С начала 2026 года оттуда вывезли 88,8 тысячи тонн пшеницы, что уже превышает показатели всего прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

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За полгода вывезли больше, чем за весь 2025-й

По данным Андрющенко, в течение 2026 года пшеницу вывозили из Мариуполя 12 теплоходами.

Грузы направлялись в страны Африки и Ближнего Востока.

"Схема проста. Украинское зерно грузится в оккупированном Мариуполе, документы оформляются через российские порты, а дальше груз отправляется в страны Африки и Ближнего Востока уже как "российский"", – отметил Андрющенко.

По его словам, за весь 2025 год через Мариупольский порт оккупанты вывезли около 67 тысяч тонн зерна. Зато за неполные шесть месяцев 2026 года этот показатель вырос более чем на треть.

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Украина ранее призвала задержать судно с зерном

Ранее Украина обращалась к Израилю с просьбой задержать российское судно ABINSK, которое перевозило пшеницу с временно оккупированных территорий.

Впрочем, судно покинуло порт Хайфы до того, как были приняты соответствующие меры.

Тогда глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что задержать судно уже невозможно, поскольку оно покинуло порт.

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