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Новини Розкрадання зерна
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Майже 89 тисяч тонн української пшениці: окупанти наростили вивезення зерна через Маріуполь

Через Маріуполь окупанти вивезли 89 тисяч тонн зерна

Російські окупанти продовжують вивозити українське зерно через захоплений Маріупольський порт. Від початку 2026 року звідти вивезли 88,8 тисячі тонн пшениці, що вже перевищує показники всього минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

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За пів року вивезли більше, ніж за весь 2025-й

За даними Андрющенка, упродовж 2026 року пшеницю вивозили з Маріуполя 12 теплоходами.

Вантажі прямували до країн Африки та Близького Сходу.

"Схема проста. Українське зерно вантажиться в окупованому Маріуполі, документи оформлюються через російські порти, а далі вантаж вирушає до країн Африки та Близького Сходу вже як "російський"", – зазначив Андрющенко.

За його словами, за весь 2025 рік через Маріупольський порт окупанти вивезли близько 67 тисяч тонн зерна. Натомість за неповні шість місяців 2026 року цей показник зріс більш ніж на третину.

Читайте: Судно РФ ZAID вивезло з окупованого Севастополя майже 36 тисяч тонн зерна. ФОТО

Україна раніше закликала затримати судно із зерном

Раніше Україна зверталася до Ізраїлю із проханням затримати російське судно ABINSK, яке перевозило пшеницю з тимчасово окупованих територій.

Втім, судно залишило порт Хайфи до того, як були вжиті відповідні заходи.

Тоді глава ізраїльського МЗС Ґідеон Саар заявив, що затримати судно вже неможливо, оскільки воно покинуло порт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Туреччини рухається чергове російське судно з краденим українським зерном, - ЗМІ

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мені тоді цікаво, що малося на увазі в заголовках новин але "дрони зруйнували логістику порту в маріуполі". "маріуполь більше не може відвантажувати".
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16.06.2026 14:40 Відповісти
Новини для лохторату,а серед нього таких нема,що інколи думають
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16.06.2026 14:42 Відповісти
Маоіуполь не ішак здав?
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16.06.2026 14:40 Відповісти
Просте рішення - розбомбити порт Маріуполя!
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16.06.2026 15:29 Відповісти
Русня чомусь досі не розбомбила порти Одеси, Південного, Ізмаїлу та Рені.
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16.06.2026 16:14 Відповісти
Хто це зерно вирощував і на яких полях?
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16.06.2026 16:20 Відповісти
 
 