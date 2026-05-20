До Туреччини рухається чергове російське судно з краденим українським зерном, - ЗМІ

Російське судно з краденим українським зерном знову прямує до Туреччини. Йдеться про балкер Perun, який вивозить пшеницю з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані журналістки проєкту SeaKrime Катерини Яресько.

За її словами, судно під прапором РФ перевозить понад 4,3 тисячі тонн пшениці з окупованого Бердянська. Завантаження відбувалося у період з 12 по 15 травня.

Маршрут судна та ситуація з іншими перевезеннями

Після завантаження Perun зайшов до російського порту Темрюк, де оформлювали документи. Наразі судно рухається у напрямку турецького порту Текирдаг.

Водночас інше судно, Panormitis, яке раніше не змогло розвантажитися в ізраїльському порту Хайфи, залишило якірну стоянку в Туреччині без вантажу.

За словами журналістки, ймовірно, покупець відмовився приймати зерно після звернення української сторони.

Раніше повідомлялося, що Єгипет прийняв нове судно з викраденою українською пшеницею.

За даними України, від початку повномасштабної війни РФ незаконно вивезла з окупованих територій понад 1,7 млн тонн агропродукції.

