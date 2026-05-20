До Туреччини рухається чергове російське судно з краденим українським зерном, - ЗМІ
Російське судно з краденим українським зерном знову прямує до Туреччини. Йдеться про балкер Perun, який вивозить пшеницю з тимчасово окупованої території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані журналістки проєкту SeaKrime Катерини Яресько.
За її словами, судно під прапором РФ перевозить понад 4,3 тисячі тонн пшениці з окупованого Бердянська. Завантаження відбувалося у період з 12 по 15 травня.
Маршрут судна та ситуація з іншими перевезеннями
Після завантаження Perun зайшов до російського порту Темрюк, де оформлювали документи. Наразі судно рухається у напрямку турецького порту Текирдаг.
Водночас інше судно, Panormitis, яке раніше не змогло розвантажитися в ізраїльському порту Хайфи, залишило якірну стоянку в Туреччині без вантажу.
За словами журналістки, ймовірно, покупець відмовився приймати зерно після звернення української сторони.
Раніше повідомлялося, що Єгипет прийняв нове судно з викраденою українською пшеницею.
За даними України, від початку повномасштабної війни РФ незаконно вивезла з окупованих територій понад 1,7 млн тонн агропродукції.
