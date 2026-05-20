РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9300 посетителей онлайн
Новости Хищение зерна
426 9

В Турцию направляется очередное российское судно с украденным украинским зерном, - СМИ

РФ продолжает экспорт зерна с оккупированных территорий

Российское судно с похищенным украинским зерном вновь направляется в Турцию. Речь идет о балкере "Perun", который вывозит пшеницу с временно оккупированной территории.  

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные журналистки проекта SeaKrime Екатерины Яресько.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, судно под флагом РФ перевозит более 4,3 тысячи тонн пшеницы из оккупированного Бердянска. Погрузка происходила в период с 12 по 15 мая.

Читайте: Глава МИД Германии считает, что Турция может повлиять на завершение войны в Украине и конфликта в Иране

Маршрут судна и ситуация с другими перевозками

После погрузки Perun зашел в российский порт Темрюк, где оформляли документы. Сейчас судно движется в направлении турецкого порта Текирдаг.

В то же время другое судно, Panormitis, которое ранее не смогло разгрузиться в израильском порту Хайфа, покинуло якорную стоянку в Турции без груза.

По словам журналистки, вероятно, покупатель отказался принимать зерно после обращения украинской стороны.

Ранее сообщалось, чтосЕгипет принял новое судно с похищенной украинской пшеницей. 

По данным Украины, с начала полномасштабной войны РФ незаконно вывезла с оккупированных территорий более 1,7 млн тонн агропродукции.

Читайте: Германия на полгода развернет Patriot в Турции на фоне угрозы со стороны Ирана

Автор: 

зерно (1102) Турция (3535)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так а Patriot уже на базi, кловуни)
показать весь комментарий
20.05.2026 19:22 Ответить
Так потопить його магурай, нє? разом із зерном. Хоч риби похарчуються норм
показать весь комментарий
20.05.2026 19:26 Ответить
Його вкрали в українських хліборобів, які перебувають в окупації?
показать весь комментарий
20.05.2026 19:33 Ответить
Нет, у Украины.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:55 Ответить
А ще пропонують перемовини у Стамбулі , а самі - крадії
показать весь комментарий
20.05.2026 19:36 Ответить
Ну дик Зеля має угоду не чіпати суда. Буданге дзвонить.
показать весь комментарий
20.05.2026 19:46 Ответить
Ось тобі Ердоган, і ******* день!!
показать весь комментарий
20.05.2026 19:56 Ответить
Як не євреї то турки, нажертись не можуть, бідосі
показать весь комментарий
20.05.2026 20:08 Ответить
А в нас що, "Малюки" з "Магурами" скінчились?
показать весь комментарий
20.05.2026 20:08 Ответить
 
 