В Турцию направляется очередное российское судно с украденным украинским зерном, - СМИ

Российское судно с похищенным украинским зерном вновь направляется в Турцию. Речь идет о балкере "Perun", который вывозит пшеницу с временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные журналистки проекта SeaKrime Екатерины Яресько.

По ее словам, судно под флагом РФ перевозит более 4,3 тысячи тонн пшеницы из оккупированного Бердянска. Погрузка происходила в период с 12 по 15 мая.

Маршрут судна и ситуация с другими перевозками

После погрузки Perun зашел в российский порт Темрюк, где оформляли документы. Сейчас судно движется в направлении турецкого порта Текирдаг.

В то же время другое судно, Panormitis, которое ранее не смогло разгрузиться в израильском порту Хайфа, покинуло якорную стоянку в Турции без груза.

По словам журналистки, вероятно, покупатель отказался принимать зерно после обращения украинской стороны.

Ранее сообщалось, чтосЕгипет принял новое судно с похищенной украинской пшеницей.

По данным Украины, с начала полномасштабной войны РФ незаконно вывезла с оккупированных территорий более 1,7 млн тонн агропродукции.

