Орський НПЗ повністю зупинено після атаки БпЛА. На ремонт піде до 6 місяців, - губернатор
Нафтопереробний завод в Орську зупинив свою роботу після ударів БпЛА. Відновлення інфраструктури може тривати до 6 місяців.
Про це повідомив губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Коментуючи ситуацію з НПЗ, він назвав ситуацію "складною".
"Уражаючі елементи торкнулися ключової інфраструктури, відновити яку поки що немає можливості. Устаткування імпортне, з урахуванням санкцій, терміни ремонту затягнуться до 6 місяців. Завод повністю зупинено. Готуємось до найгіршого сценарію", - зазначив він.
"З 287 працюють 80% АЗС. Нагадаю, у пріоритеті сьогодні – спецтранспорт", - додав він.
Що передувало?
- У ніч на 11 серпня у Воронезькій області Росії сталася масштабна пожежа на території логістичного комплексу Wildberries. Перед займанням місцеві жителі повідомляли про вибухи.
- Згодом командувач СБС підтвердив ураження Wildberries у Воронежі.
Також повідомлялось, що зранку 11 серпня У російському Орську Оренбурзької області після атаки сталася пожежа на території нафтопереробного заводу "Орскнефтеоргсинтез". Місцеві жителі заявили про вибухи.
У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".
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