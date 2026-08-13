Атаки БПЛА руйнують ілюзії: росіяни більше не вірять у швидке завершення війни, - дослідження

Регулярні удари українських безпілотників по об'єктах на території РФ суттєво змінюють суспільні настрої в російських регіонах. Попри це, у російському суспільстві немає єдиного бачення щодо завершення війни: частина вимагає капітуляції України, тоді як інші закликають припинити бойові дії.

Про це свідчать результати моніторингу російських регіональних спільнот, 536 груп у "ВКонтакте" та 428 Телеграм-каналів проведений громадською організацією Join Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Найбільші зміни у риториці зафіксовані в регіонах, де регулярно лунають тривоги та вибухи.

Наприклад, у Пермському краї настрої почали трансформуватися після ударів, що тривають із травня. Удари по нафтопереробних та промислових об'єктах у Самарі, Сизрані, Новокуйбишевську та Тольятті спровокували хвилю занепокоєння та непокірні заклики до зупинки війни. Навіть у глибокому тилу, як-от у Кемеровській області, на росіян впливають атаки у сусідньому Омську та масове облаштування укриттів.

Значна частина населення прагне повернення військових додому та припинення обстрілів, однак не вірить у можливість швидкого миру. Обговорення конкретних політичних сценаріїв є рідкістю - більшість мріє про повернення до звичного життя.

Радикальна частина аудиторії продовжує наполягати на "перемозі" на умовах Кремля, вимагаючи жорсткіших дій від військового керівництва.

Згідно опитування, владу РФ звинувачують як у затягуванні війни, так і в "недостатній жорсткості", що заважає досягти заявлених цілей.

"Дослідження не дає підстав говорити, що росіяни масово стали противниками війни. Але водночас у регіональному інформаційному просторі сформувалося чітке очікування затяжного конфлікту. Зараз росіяни припинили сприймати війну проти України як коротку кампанію, яка має завершитися швидкою перемогою", - підкреслила аналітик Join Ukraine Юлія Єленіч.

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