Атаки БПЛА разрушают иллюзии: россияне больше не верят в скорое завершение войны, - исследование

Регулярные удары украинских беспилотников по объектам на территории РФ существенно меняют общественные настроения в российских регионах. Несмотря на это, в российском обществе нет единого мнения относительно завершения войны: одни требуют капитуляции Украины, а другие призывают прекратить боевые действия.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга российских региональных сообществ, 536 групп в "ВКонтакте" и 428 Telegram-каналов, проведенного общественной организацией Join Ukraine, сообщает Цензор.НЕТ.

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Наибольшие изменения в риторике зафиксированы в регионах, где регулярно раздаются сирены и взрывы.

Например, в Пермском крае настроения начали меняться после ударов, продолжающихся с мая. Удары по нефтеперерабатывающим и промышленным объектам в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске и Тольятти вызвали волну беспокойства и упорные призывы к прекращению войны. Даже в глубоком тылу, например в Кемеровской области, на россиян влияют атаки в соседнем Омске и массовое обустройство укрытий.

Значительная часть населения стремится к возвращению военных домой и прекращению обстрелов, однако не верит в возможность скорого мира. Обсуждение конкретных политических сценариев - редкость: большинство мечтает о возвращении к привычной жизни.

Радикальная часть аудитории продолжает настаивать на "победе" на условиях Кремля, требуя более жестких действий от военного руководства.

Согласно опросу, власти РФ обвиняют как в затягивании войны, так и в "недостаточной жесткости", что мешает достичь заявленных целей.

"Исследование не дает оснований говорить, что россияне массово стали противниками войны. Но в то же время в региональном информационном пространстве сформировалось четкое ожидание затяжного конфликта. Сейчас россияне перестали воспринимать войну против Украины как короткую кампанию, которая должна завершиться быстрой победой", - подчеркнула аналитик Join Ukraine Юлия Еленич.

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