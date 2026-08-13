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Новости Мирные переговоры
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В Кремле заявили о готовности к новым мирным переговорам, но хотят услышать предложения США

председатель комитета Совета Федерации по международным делам РФ Григорий Карасин

Россия готова к новому раунду переговоров по поводу войны против Украины. В то же время Москва хочет в первую очередь рассмотреть новые предложения США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам РФ Григорий Карасин.

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Он отметил, что в настоящее время Москва настроена обсуждать именно новые предложения США.

Кроме того, Карасин заверил, что Кремль не видит препятствий для проведения встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Он также утверждает, что Россия готова возобновить мирные переговоры, если США будут заинтересованы в практических результатах.

"Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это касается и Кушнера, и Уиткоффа. Я не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи, независимо от того, что внес Зеленский, а чего он не внес", - с бравадой добавил Карасин.

По его словам, ключевым показателем эффективности нового раунда мирных переговоров станут его конкретные результаты.

Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть совместный с партнерами план завершения войны.

Также президент ранее сообщал, что Украина передала американской стороне предложения, направленные на усиление защиты воздушного пространства и принуждение России к миру.

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Топ комментарии
+11
Бреше москалота як завжди.
Ніяких перемовин вони не хочють, їм потрібен чяс без додаткових санкцій.
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13.08.2026 11:03 Ответить
+9
Ну коли США воює з підарашкою, то нехай ведуть перемовини, ми не можемо їм заборонити
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13.08.2026 11:05 Ответить
+6
По другому колу пішла тяганина осла за хвіст. На всяк випадок. Перестрахуватись. Щоб дід трамп не ввів нові санкції. А то вже так налагодили постачання підсанкційних товарів, виробництво зброї йде повним ходом.
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13.08.2026 11:04 Ответить

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