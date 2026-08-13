В Кремле заявили о готовности к новым мирным переговорам, но хотят услышать предложения США

Россия готова к новому раунду переговоров по поводу войны против Украины. В то же время Москва хочет в первую очередь рассмотреть новые предложения США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам РФ Григорий Карасин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что в настоящее время Москва настроена обсуждать именно новые предложения США.

Кроме того, Карасин заверил, что Кремль не видит препятствий для проведения встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Он также утверждает, что Россия готова возобновить мирные переговоры, если США будут заинтересованы в практических результатах.

"Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это касается и Кушнера, и Уиткоффа. Я не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи, независимо от того, что внес Зеленский, а чего он не внес", - с бравадой добавил Карасин.

По его словам, ключевым показателем эффективности нового раунда мирных переговоров станут его конкретные результаты.

Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть совместный с партнерами план завершения войны.

Также президент ранее сообщал, что Украина передала американской стороне предложения, направленные на усиление защиты воздушного пространства и принуждение России к миру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джонсон опроверг, что сорвал переговоры Украины с РФ в 2022 году: "Единственное, что я сказал - мы будем рядом"