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Новости Мирные переговоры Переговоры Украины и РФ
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Джонсон опроверг, что сорвал переговоры Украины с РФ в 2022 году: "Единственное, что я сказал, - мы будем рядом"

Джонсон опроверг причастность к срыву переговоров Украины с РФ в 2022 году

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг утверждения российской стороны о том, что во время визита в Киев в 2022 году он якобы убедил президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с РФ и продолжать войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Джонсон заявил в интервью подкасту School of War.

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"Украинцы хотели воевать и защищать свою страну"

По словам Джонсона, решение Украины продолжать сопротивление российскому вторжению не было результатом давления со стороны Великобритании или других западных государств.

Он подчеркнул, что украинцы сами "хотели сопротивляться, хотели воевать и защищать свою страну", и ни один иностранный лидер не мог заставить их отказаться от этого.

Утверждение России о том, что именно его апрельский визит в Киев стал причиной срыва переговоров между Украиной и РФ, Джонсон назвал "абсолютной чепухой".

"Не было ни одного европейского и западного лидера, который теоретически мог бы удержать украинцев от того, чтобы воевать за свою страну. Единственное, что я хотел сказать ему [Зеленскому], - это: "Если ты хочешь продолжать воевать, тогда мы будем рядом", - заявил экс-премьер Великобритании.

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Джонсон: Путин не согласился бы на прекращение войны по линии фронта

Джонсон также высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы согласиться на мирное соглашение, которое предусматривало бы прекращение боевых действий по линии соприкосновения.

В то же время, по его словам, на такой вариант не согласился бы российский диктатор Владимир Путин.

Российские власти на протяжении нескольких лет продвигают версию о том, что переговоры между Киевом и Москвой весной 2022 года якобы были близки к завершению, однако после приезда Джонсона в Киев Украина от них отказалась. Сам Джонсон эти утверждения отвергает.

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Автор: 

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Топ комментарии
+11
Борис, не виправдовуйся перед людоїдами. Ти все правильно зробив. Інакше зараз вся Україна була б як дамбас а мільйони українців гнили б в концтаборах
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12.08.2026 16:32 Ответить
+9
Так, ви там воюйте подовше, а ми будемо десь поруч
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12.08.2026 16:26 Ответить
+8
Це кацапи вирвали з контексту цитату і носяться з нею як з неіснуючим"духом Анкоріджа".Правда знаходяться і в нас дебіли які повторюють кацапську маячню.
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12.08.2026 16:31 Ответить

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