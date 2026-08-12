Джонсон заперечив, що зірвав переговори України з РФ у 2022 році: "Єдине, що я сказав - ми будемо поруч"

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив російські твердження про те, що під час візиту до Києва у 2022 році він нібито переконав президента Володимира Зеленського відмовитися від переговорів із РФ та продовжувати війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Джонсон заявив в інтерв’ю подкасту School of War.

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"Українці хотіли воювати й захищати свою країну"

За словами Джонсона, рішення України продовжувати опір російському вторгненню не було результатом тиску з боку Великої Британії чи інших західних держав.

Він наголосив, що українці самі "хотіли чинити опір, хотіли воювати й захищати свою країну", і жоден іноземний лідер не міг змусити їх відмовитися від цього.

Твердження Росії про те, що саме його квітневий візит до Києва став причиною зриву переговорів між Україною та РФ, Джонсон назвав "абсолютною нісенітницею".

"Не було жодного європейського і західного лідера, який теоретично міг зупинити українців від того, щоб воювати за свою країну. Єдине, що я хотів сказати йому [Зеленському] – це: "Якщо ти хочеш продовжувати воювати, тоді ми будемо поруч", – заявив експрем’єр Великої Британії.

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Джонсон: Путін не погодився б на припинення війни по лінії фронту

Джонсон також висловив думку, що президент України Володимир Зеленський міг би погодитися на мирну угоду, яка передбачала б припинення бойових дій по лінії зіткнення.

Водночас, за його словами, на такий варіант не погодився б російський диктатор Володимир Путін.

Російська влада протягом кількох років просуває версію про те, що переговори між Києвом і Москвою навесні 2022 року нібито були близькими до завершення, однак після приїзду Джонсона до Києва Україна від них відмовилася. Сам Джонсон ці твердження відкидає.

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