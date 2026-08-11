Україна передала США пропозиції щодо посилення ППО та примусу РФ до миру, - Зеленський
Україна передала американській стороні пропозиції, спрямовані на посилення захисту неба та примусу Росії до миру.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Переговорний процес
Глава держави заслухав доповідь української переговорної команди.
"Ми передали американській стороні наші пропозиції. І Америка може допомогти нашому захисту, передусім із ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші: готувати закінчення війни, а не затягування. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати наших людей, захищати нашу незалежність", - сказав президент.
Що передувало
Раніше Зеленський заявляв, що невдовзі Україна матиме нові контакти з посередниками щодо кроків і пропозицій для завершення війни, яку розв’язала РФ.
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