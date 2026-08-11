Україна передала США пропозиції щодо посилення ППО та примусу РФ до миру, - Зеленський

Україна передала американській стороні пропозиції, спрямовані на посилення захисту неба та примусу Росії до миру.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговорний процес

Глава держави заслухав доповідь української переговорної команди.

"Ми передали американській стороні наші пропозиції. І Америка може допомогти нашому захисту, передусім із ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші: готувати закінчення війни, а не затягування. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати наших людей, захищати нашу незалежність", - сказав президент.

Що передувало

Раніше Зеленський заявляв, що невдовзі Україна матиме нові контакти з посередниками щодо кроків і пропозицій для завершення війни, яку розв’язала РФ.

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