УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10577 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 220 36

Україна передала США пропозиції щодо посилення ППО та примусу РФ до миру, - Зеленський

Зеленський

Україна передала американській стороні пропозиції, спрямовані на посилення захисту неба та примусу Росії до миру.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Переговорний процес

Глава держави заслухав доповідь української переговорної команди.

"Ми передали американській стороні наші пропозиції. І Америка може допомогти нашому захисту, передусім із ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші: готувати закінчення війни, а не затягування. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати наших людей, захищати нашу незалежність", - сказав президент.

Що передувало

Раніше Зеленський заявляв, що невдовзі Україна матиме нові контакти з посередниками щодо кроків і пропозицій для завершення війни, яку розв’язала РФ.

Читайте також: Україна готує нові дипломатичні кроки для завершення війни, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (26644) ППО (4371) США (22426)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Нафіг, назад в свій лядський квартал.
показати весь коментар
11.08.2026 21:42 Відповісти
+5
Такі самі як і приймальщики. Поки труму лопатою по мордяці не..., він буде звіздіти про мир за один день і і 355 перемогу над Іраном.
показати весь коментар
11.08.2026 21:43 Відповісти
+4
Потужні передавальщики
показати весь коментар
11.08.2026 21:35 Відповісти

Завантаження...

 
 