Украина передала США предложения по усилению ПВО и принуждению РФ к миру, — Зеленский
Украина передала американской стороне предложения, направленные на усиление защиты воздушного пространства и принуждение России к миру.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Переговорный процесс
Глава государства заслушал доклад украинской переговорной команды.
"Мы передали американской стороне наши предложения. И Америка может помочь нашей обороне, прежде всего в сфере ПВО, и оказывать давление на Россию, чтобы планы были другими: готовиться к окончанию войны, а не к ее затягиванию. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину, защищать наших людей, защищать нашу независимость", — сказал президент.
Что предшествовало
Ранее Зеленский заявлял, что в ближайшее время у Украины появятся новые контакты с посредниками относительно шагов и предложений по завершению войны, развязанной РФ.
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