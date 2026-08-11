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Новости Мирные переговоры
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Украина передала США предложения по усилению ПВО и принуждению РФ к миру, — Зеленский

Зеленський

Украина передала американской стороне предложения, направленные на усиление защиты воздушного пространства и принуждение России к миру.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Переговорный процесс

Глава государства заслушал доклад украинской переговорной команды.

"Мы передали американской стороне наши предложения. И Америка может помочь нашей обороне, прежде всего в сфере ПВО, и оказывать давление на Россию, чтобы планы были другими: готовиться к окончанию войны, а не к ее затягиванию. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину, защищать наших людей, защищать нашу независимость", — сказал президент.

Что предшествовало

Ранее Зеленский заявлял, что в ближайшее время у Украины появятся новые контакты с посредниками относительно шагов и предложений по завершению войны, развязанной РФ.

Читайте также: Украина готовит новые дипломатические шаги для завершения войны, — Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (25494) ПВО (3960) США (30312)
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Топ комментарии
+3
Нафіг, назад в свій лядський квартал.
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11.08.2026 21:42 Ответить
+2
Володя, йди вже спати!
Від тебе сплячого, користі набагато більше.
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11.08.2026 21:47 Ответить
+2
На осінь і зиму привяжіть це опудало у адміністрації президента і тримайте його там 24/7 , там де він є ні один дрон ні одна ракета не летить, годувати сухою мівіною
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11.08.2026 21:55 Ответить

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