Украина имеет совместный с партнерами план завершения войны, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть совместный с партнерами план по завершению войны.

Об этом он сказал во время Украинского молодежного форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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Совместный с партнерами план

"Путин не хочет останавливать эту войну, но он ее остановит. У нас есть план. Мы понимаем, что нужно делать. Это совместный план с нашими партнерами о том, как оказывать на него давление. В любом случае наши военные должны удерживать фронт. Когда они удерживают фронт, это дает президенту возможность вести сильный диалог с врагом. Если же ситуация на поле боя недостаточно сильная, диалог превращается в чрезмерные компромиссы. И это не в наших интересах", — заявил глава государства.

Он отметил, что сегодня главная стратегия Украины заключается в том, чтобы противостоять стратегии Путина.

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Планы РФ

Зеленский, в частности, напомнил, что российский диктатор хочет провести новую волну мобилизации и привлечь в оккупационную армию как можно больше людей.

Задачи Сил обороны

Учитывая это, президент призвал международных партнеров Украины усилить поддержку, особенно в сфере противовоздушной обороны. А среди задач Сил обороны он назвал ответные удары.

"Нам нужно вернуть войну на территорию России. После этого российское общество ощутит на себе последствия этой войны и будет оказывать давление на власть", — сказал украинский лидер.

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