Україна має спільний з партнерами план завершення війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має спільний з партнерами план завершення війни.
Про це він сказав під час Українського молодіжного форуму, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Спільний з партнерами план
"Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск. У будь-якому разі наші військові мають утримувати фронт. Коли вони утримують фронт, це дає президенту можливість вести сильний діалог із ворогом. Якщо ж ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси. І це не в наших інтересах",- заявив глава держави.
Він зазначив, що сьогодні головна стратегія України полягає у тому, щоб протистояти стратегії Путіна.
Плани РФ
Зеленський, зокрема, нагадав, що російський диктатор хоче провести нову хвилю мобілізації та залучити до окупаційної армії якомога більше людей.
Завдання Сил оборони
З огляду на це, президент закликав міжнародних партнерів України зміцнити підтримку, особливо у сфері протиповітряної оборони. А серед завдань Сил оборони він назвав удари у відповідь.
"Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу",- сказав український лідер.
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Народ, не ведіться на цю х...ню, а краще вибирайте бригаду, ідіть служіть, готуйтеся.
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