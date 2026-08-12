Україна має спільний з партнерами план завершення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має спільний з партнерами план завершення війни.

Про це він сказав під час Українського молодіжного форуму, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Спільний з партнерами план

"Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск. У будь-якому разі наші військові мають утримувати фронт. Коли вони утримують фронт, це дає президенту можливість вести сильний діалог із ворогом. Якщо ж ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси. І це не в наших інтересах",- заявив глава держави.

Він зазначив, що сьогодні головна стратегія України полягає у тому, щоб протистояти стратегії Путіна.

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Плани РФ

Зеленський, зокрема, нагадав, що російський диктатор хоче провести нову хвилю мобілізації та залучити до окупаційної армії якомога більше людей.

Завдання Сил оборони

З огляду на це, президент закликав міжнародних партнерів України зміцнити підтримку, особливо у сфері протиповітряної оборони. А серед завдань Сил оборони він назвав удари у відповідь.

"Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу",- сказав український лідер.

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