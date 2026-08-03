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Будемо дуже старатися, щоб завершити війну до зими, - Зеленський

володимир зеленський

Україна робить усе від неї залежне, щоб фіналізувати війну з РФ ще до початку зимового періоду 2026 року.

Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

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План дій

Президент окреслив подальший послідовний план дій, покликаний якнайшвидше змусити Росію погодитися на мир.

"Цього року ваше (послів - ред.) завдання - дати максимальну підтримку зовнішньому треку у відносинах з партнерами для уряду України", - заувжив Зеленський.

Як зазначив глава держави, точні терміни ефективності дипломатії, далекобійного впливу, вітчизняних та міжнародних обмежень поки що передбачити важко. Утім, сукупний тиск має стати настільки потужним, щоб позбавити РФ будь-якої іншої вибору, окрім припинення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф і Кушнер вперше погодилися приїхати в Київ після зустрічі Зеленського і Трампа у США, - Financial Times

Орієнтовні терміни

"Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії об 'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора", - резюмував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про розмову з Віткоффом та Кушнером: Україна вже давно готова до миру

Автор: 

Зеленський Володимир (26564) війна в Україні (8948)
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Топ коментарі
+23
Чергова порція ЗЕленої блювотини на наші голови! Господи це все колись закінчиться - чи скоріше закінчиться Україна???
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03.08.2026 13:53 Відповісти
+11
тобі мало мародерів?
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03.08.2026 14:02 Відповісти
+10
Зима без опалення поховає владу Зеленського, яка неспроможна ефективно діяти в критичних ситуаціях. Тому путін буде тягнути війну до весни а Зеленський буде прискорювати припинення вогню.
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03.08.2026 13:54 Відповісти

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