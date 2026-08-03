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Новости Мирные переговоры
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Будем очень стараться, чтобы завершить войну до зимы, - Зеленский

Владимир Зеленский

Украина делает все, что в ее силах, чтобы завершить войну с РФ еще до начала зимы 2026 года.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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План действий

Президент обозначил дальнейший последовательный план действий, призванный как можно быстрее заставить Россию согласиться на мир.

"В этом году ваша (послов — ред.) задача — оказать максимальную поддержку внешнеполитическому направлению в отношениях с партнерами для правительства Украины", — отметил Зеленский.

Как отметил глава государства, точные сроки, когда дипломатия, долгосрочное воздействие, внутренние и международные ограничения начнут приносить результаты, пока предсказать сложно. Впрочем, совокупное давление должно стать настолько мощным, чтобы лишить РФ любого другого выбора, кроме прекращения войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер впервые согласились приехать в Киев после встречи Зеленского и Трампа в США, — Financial Times

Ориентировочные сроки

"Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем имеем дело и что Путин надеется затянуть эту войну и в дальнейшем. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и оказываем давление на агрессора", — резюмировал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25414) война в Украине (8898)
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Топ комментарии
+26
Чергова порція ЗЕленої блювотини на наші голови! Господи це все колись закінчиться - чи скоріше закінчиться Україна???
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03.08.2026 13:53 Ответить
+12
тобі мало мародерів?
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03.08.2026 14:02 Ответить
+10
Зима без опалення поховає владу Зеленського, яка неспроможна ефективно діяти в критичних ситуаціях. Тому путін буде тягнути війну до весни а Зеленський буде прискорювати припинення вогню.
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03.08.2026 13:54 Ответить

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