Будем очень стараться, чтобы завершить войну до зимы, - Зеленский
Украина делает все, что в ее силах, чтобы завершить войну с РФ еще до начала зимы 2026 года.
Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
План действий
Президент обозначил дальнейший последовательный план действий, призванный как можно быстрее заставить Россию согласиться на мир.
"В этом году ваша (послов — ред.) задача — оказать максимальную поддержку внешнеполитическому направлению в отношениях с партнерами для правительства Украины", — отметил Зеленский.
Как отметил глава государства, точные сроки, когда дипломатия, долгосрочное воздействие, внутренние и международные ограничения начнут приносить результаты, пока предсказать сложно. Впрочем, совокупное давление должно стать настолько мощным, чтобы лишить РФ любого другого выбора, кроме прекращения войны.
Ориентировочные сроки
"Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем имеем дело и что Путин надеется затянуть эту войну и в дальнейшем. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и оказываем давление на агрессора", — резюмировал Зеленский.
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