У Кремлі заявили про готовність до нових мирних переговорів, але хочуть почути пропозиції США

Росія готова до нового раунду переговорів щодо війни проти України. Водночас Москва хоче розглядати передусім нові пропозиції США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова комітету Ради федерації з міжнародних справ РФ Григорій Карасін.

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Він зазначив, що наразі Москва налаштована обговорювати саме нові пропозиції США.

Окрім того, Карасін запевнив, що Кремль не бачить перешкод для проведення зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

Він також стверджує, що Росія готова відновити мирні переговори, якщо США будуть зацікавлені у практичних результатах.

"Ми завжди готові до зустрічей і переговорів. Тому це стосується і Кушнера, і Віткоффа. Я не бачу жодних перешкод для проведення такої зустрічі незалежно від того, що вніс Зеленський, а чого він не вніс", - із бравадою додав Карасін.

За його словами, ключовим показником ефективності нового раунду мирних переговорів стануть його конкретні результати.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має спільний з партнерами план завершення війни.

Також президент раніше повідомляв, що Україна передала американській стороні пропозиції, спрямовані на посилення захисту неба та примусу Росії до миру.

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