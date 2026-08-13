Орский НПЗ полностью остановлен после атаки БПЛА. На ремонт уйдет до 6 месяцев, - губернатор

Нефтеперерабатывающий завод в Орске приостановил работу после ударов беспилотных летательных аппаратов. Восстановление инфраструктуры может занять до 6 месяцев.

Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Комментируя ситуацию с НПЗ, он назвал ситуацию "сложной".

"Ударные элементы затронули ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию", - отметил он.

"Из 287 работают 80% АЗС. Напомню, что сегодня в приоритете - спецтранспорт", - добавил он.

Читайте: В Башкортостане поражён крупный нефтеперерабатывающий комплекс РФ. ФОТО

Что предшествовало?

В ночь на 11 августа в Воронежской области России произошел масштабный пожар на территории логистического комплекса Wildberries. Перед возгоранием местные жители сообщали о взрывах.

Впоследствии командующий СБС подтвердил поражение Wildberries в Воронеже.

Также сообщалось, что утром 11 августа в российском Орске Оренбургской области после атаки произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез". Местные жители заявили о взрывах.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".

Читайте: Атаки БПЛА разрушают иллюзии: россияне больше не верят в скорое завершение войны, - исследование