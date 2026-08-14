Украина расширяет стратегическую операцию по блокированию российского юга, - Зеленский. ВИДЕО

Украина выполняет план дальнобойных санкций, число "мидстрайков" растет. Стратегическая операция по блокированию юга России будет расширяться.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Блокировка юга России

"Благодаря всем решениям, принятым прошлой осенью - политическим решениям, финансовым решениям, технологическому выбору, который мы сделали год назад, - мы смогли зимой и весной этого года перейти к гораздо более технологичной обороне. Выполняется план дальнобойных ударов, становится все больше и наших средних ударов. Фактически мы нацелились на блокирование российского юга, и эту стратегическую операцию расширяем - расширяем вполне справедливо - в ответ на российские удары по нашим портам, по нашим городам", - отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что каждый уровень давления на Россию должен подталкивать эту страну - прежде всего её общество - к желанию завершить войну.

По словам президента, украинские санкции против российских НПЗ, их объектов в российской нефтяной сфере, наши удары по российской военной логистике, операция в акватории Черного и Азовского морей - все это направлено на ограничение потенциала российской войны. Он подчеркнул, что важно продолжить это также и более активными политическими и юридическими действиями.

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Санкции против РФ

Зеленский добавил, что сегодня введен украинский санкционный пакет против компаний и судов, которые вывозят украденное на временно оккупированной территории Украины зерно и другие товары.

Кроме того, Украина готовит новые пакеты санкций против российской военной промышленности, против финансовых цепочек и посредников.