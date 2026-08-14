Зеленский рассказал CNN о личных стремлениях после окончания войны: "Никто не отнимет у меня море"
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после победы и окончания войны с РФ мечтает больше времени проводить со своей семьей и побывать у моря.
Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее читайте в нашем Telegram-канале
О семье
Глава государства отметил, что старается поддерживать связь с близкими каждый день, однако телефонных разговоров в нынешних условиях недостаточно.
"Мне физически нужно их обнять. Это большая поддержка, большая энергетическая поддержка", - сказал президент.
О политике и море
В интервью CNN президента спросили, остается ли у него желание после войны "просто сидеть на пляже и пить пиво". Зеленский ответил, что прежде всего хочет провести время с семьей и побыть у украинского моря.
Отвечая на вопрос журналиста, не боится ли он после завершения боевых действий навсегда остаться в украинской политике, Зеленский ответил:"Никто не отнимет у меня море. Никто. Я буду за него бороться".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль