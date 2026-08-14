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Новости Зеленский о прекращении огня
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Зеленский рассказал CNN о личных стремлениях после окончания войны: "Никто не отнимет у меня море"

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после победы и окончания войны с РФ мечтает больше времени проводить со своей семьей и побывать у моря. 

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

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О семье

Глава государства отметил, что старается поддерживать связь с близкими каждый день, однако телефонных разговоров в нынешних условиях недостаточно.

"Мне физически нужно их обнять. Это большая поддержка, большая энергетическая поддержка", - сказал президент.

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О политике и море

В интервью CNN президента спросили, остается ли у него желание после войны "просто сидеть на пляже и пить пиво". Зеленский ответил, что прежде всего хочет провести время с семьей и побыть у украинского моря.

Отвечая на вопрос журналиста, не боится ли он после завершения боевых действий навсегда остаться в украинской политике, Зеленский ответил:"Никто не отнимет у меня море. Никто. Я буду за него бороться".

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Автор: 

Зеленский Владимир (25521) война в Украине (8964)
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Топ комментарии
+15
Щось ти, зелений провокатор, тут довго вже тримаєшся.
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14.08.2026 18:36 Ответить
+14
біля моря награбованих грошей! ))) ніхто не забере моє море грошей! ))
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14.08.2026 18:37 Ответить
+14
Вові не доведеться сидіти, ук більшості урок. Вова буде усе своє життя ходити на допити. Бо майже кожен день він скоював злочини. Так що справ буде дуже багато.
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14.08.2026 18:38 Ответить

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