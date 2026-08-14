Зеленський розповів CNN про особисті прагнення після завершення війни: "Ніхто не забере моє море"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що після перемоги та завершення війни з РФ мріє більше проводити часу зі своєю родиною та побути біля моря.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Про родину

Глава держави зазначив, що намагається підтримувати зв'язок із близькими щодня, проте телефонних розмов у нинішніх умовах недостатньо.

"Мені фізично потрібно їх обійняти. Це велика підтримка, велика енергетична підтримка", — сказав президент.

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Про політику й море

В інтерв'ю CNN президента запитали, чи залишається його бажанням після війни "просто сидіти на пляжі та пити пиво". Зеленський відповів, що насамперед хоче провести час із родиною та побути біля українського моря.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи не боїться він після завершення бойових дій назавжди залишитися в українській політиці, Зеленський відповів: "Ніхто не забере моє море. Ніхто. Я буду за нього боротися".

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