Прем’єр Албанії закликав припинити критику України через заяву Зеленського щодо Косово: Вони боряться за нас

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама закликав припинити критику України через заяви Зеленського щодо незалежності Косова.

Про це він заявив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Мій дорогий друг Володимир Зеленський виступив у Белграді й заявив, що Україна не змінила своєї позиції та не визнаватиме Косово. Вже протягом години найгучніші народні націоналісти в Тирані та Приштині почали діставати геополітичний калькулятор: можливо, нам варто покарати Україну, перестати підтримувати вільних і оплакувати тих, кого бомбардують.

Найбезрозсудніші з них почали дорікати нам за те, що ми не відмовляємося від України. Дехто навіть почав вболівати за Росію! Яка ганьба - втратити з поля зору просту істину: свобода не працює за принципом кешбеку", - наголосив він.

Рама зазначив, що Україна протистоїть агресії, а Албанія припинить підтримувати Київ через цю "помилку".

"Україна може помилятися - і так, вона помиляється щодо Косова, - але її право бути вільною залишається беззаперечним. А боротьба за це право означає боротьбу за Європу і за нас самих. Ці істини цілком можуть мирно співіснувати в одному реченні. Албанія вже достатньо зріла, щоб прийняти обидві, і вона прийме їх обидві", - підсумував він.

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Що передувало?

У п'ятницю, 7 серпня, президент Володимир Зеленський прибув до Сербії. У Белграді президент Володимир Зеленський провів двосторонні переговори із сербським колегою Александаром Вучичем.

Водночас після візиту Зеленського до Сербії у центрі Приштини (Косово) зняли український прапор.

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