Премьер-министр Албании призвал прекратить критику Украины из-за заявления Зеленского по поводу Косово: "Они борются за нас"
Премьер-министр Албании Эди Рама призвал прекратить критику Украины из-за заявлений Зеленского о независимости Косово.
Об этом он заявил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мой дорогой друг Владимир Зеленский выступил в Белграде и заявил, что Украина не изменила своей позиции и не будет признавать Косово. Уже в течение часа самые громкие народные националисты в Тиране и Приштине начали доставать геополитический калькулятор: возможно, нам стоит наказать Украину, перестать поддерживать свободных и оплакивать тех, кого бомбят.
Самые безрассудные из них начали упрекать нас за то, что мы не отказываемся от Украины. Некоторые даже начали болеть за Россию! Какой позор — упустить из виду простую истину: свобода не работает по принципу кэшбэка", — подчеркнул он.
Рама отметил, что Украина противостоит агрессии, а Албания перестанет поддерживать Киев из-за этой "ошибки".
"Украина может ошибаться — и да, она ошибается в отношении Косово, — но ее право быть свободной остается неоспоримым. А борьба за это право означает борьбу за Европу и за нас самих. Эти истины вполне могут мирно сосуществовать в одном предложении. Албания уже достаточно зрела, чтобы принять обе, и она примет их обе", — подытожил он.
Что предшествовало?
В пятницу, 7 августа, президент Владимир Зеленский прибыл в Сербию. В Белграде президент Владимир Зеленский провел двусторонние переговоры со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.
В то же время после визита Зеленского в Сербию в центре Приштины (Косово) сняли украинский флаг.
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