После визита Зеленского в Сербию в центре Приштины сняли украинский флаг: "Косово нужно уважать". ВИДЕО
В воскресенье, 9 августа, с здания в центре косовской Приштины сняли украинский флаг.
Об этом в социальной сети Facebook сообщил мэр города Перпарим Рама, сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда Косово не уважают, столица Приштина всегда реагирует одинаково. Наше сочувствие и солидарность всегда будут на стороне народов, сталкивающихся с войной, насилием и преследованиями. Ведь мы, лучше многих других, знаем, что значит бороться за свободу, достоинство и право на существование как государства. Но ни одно дело и ни одна политика не могут основываться на унижении государственности Косово и жертв его народа", — заявил мэр Приштины.
Глава города опубликовал видео демонтажа флага и заявил, что "государство Косово нужно уважать".
- Отметим, что во время встречи с президентом Сербии Вучичем Зеленский заявил, что позиция Украины в отношении Косово остается неизменной — Украина уважает территориальный суверенитет Сербии.
Что предшествовало?
В пятницу, 7 августа, президент Владимир Зеленский прибыл в Сербию. В Белграде президент Владимир Зеленский провел двусторонние переговоры со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.
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