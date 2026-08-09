Після візиту Зеленського до Сербії у центрі Приштини зняли український прапор: "Косово треба поважати". ВIДЕО

У неділю, 9 серпня, з будівлі у центрі косовської Приштини в неділю прибрали український прапор.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив мер міста Перпарім Рама,інформує Цензор.НЕТ.

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"Коли Косово не поважають, столиця Приштина завжди реагує однаково. Наша співчутливість і солідарність завжди будуть на боці народів, які зіштовхуються з війною, насильством та переслідуваннями. Адже ми, краще за багатьох інших, знаємо, що означає боротися за свободу, гідність і право на існування як держави. Але жодна справа і жодна політика не можуть ґрунтуватися на приниженні державності Косово та жертв його народу",- заявив мер Приштини.

Очільник міста опублікував відео демонтажу стяга та заявив, що "державу Косово потрібно поважати".

Зазначимо, що під час зустрічі з президентом Сербії Вучичем Зеленський заявив, що позиція України стосовно Косова залишається незмінною - Україна поважає територіальний суверенітет Сербії.

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Що передувало?

У п'ятницю, 7 серпня, президент Володимир Зеленський прибув до Сербії. У Белграді президент Володимир Зеленський провів двосторонні переговори із сербським колегою Александаром Вучичем.

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