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Новини Відносини України та Сербії
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Зеленський зустрівся з Вучичем у Белграді: розпочалася офіційна церемонія

Зеленський зустрічається з Вучичем: що обговорять президенти

У столиці Сербії Белграді розпочалася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Сербії Александра Вучича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Під час візиту Зеленський планує обговорити з Вучичем розширення економічних зв'язків між Україною та Сербією, відносини з Європейським Союзом, а також безпекові питання.

Трансляція заходу з місця події здійснюється на YouTube-каналі Офісу Президента України.

Подробиці переговорів та результати зустрічі сторони мають повідомити згодом.

Що передувало?

У п'ятницю, 7 серпня, у Белграді президент Володимир Зеленський розпочав двосторонні переговори із сербським колегою Александаром Вучичем.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26614) Вучич Александр (130)
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Топ коментарі
+8
Поїхав,де ще накуй не посилають ?
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08.08.2026 12:17 Відповісти
+6
Зеленський зустрівся з Вучичем, це ж така велика подія і значення для українського народу. Нарешті все добре у Зе, йому є куди літати. Можемо спокійно спати.
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08.08.2026 12:40 Відповісти
+5
Вучич аж пригнувся, що бути на одному рівні з найпотужнішим лідором
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08.08.2026 12:44 Відповісти

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