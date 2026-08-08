Зеленський зустрівся з Вучичем у Белграді: розпочалася офіційна церемонія

У столиці Сербії Белграді розпочалася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Сербії Александра Вучича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Під час візиту Зеленський планує обговорити з Вучичем розширення економічних зв'язків між Україною та Сербією, відносини з Європейським Союзом, а також безпекові питання.

Трансляція заходу з місця події здійснюється на YouTube-каналі Офісу Президента України.

Подробиці переговорів та результати зустрічі сторони мають повідомити згодом.

Що передувало?

У п'ятницю, 7 серпня, у Белграді президент Володимир Зеленський розпочав двосторонні переговори із сербським колегою Александаром Вучичем.

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