Зеленський зустрівся з Вучичем у Белграді: розпочалася офіційна церемонія
У столиці Сербії Белграді розпочалася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента Сербії Александра Вучича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час візиту Зеленський планує обговорити з Вучичем розширення економічних зв'язків між Україною та Сербією, відносини з Європейським Союзом, а також безпекові питання.
Трансляція заходу з місця події здійснюється на YouTube-каналі Офісу Президента України.
Подробиці переговорів та результати зустрічі сторони мають повідомити згодом.
Що передувало?
У п'ятницю, 7 серпня, у Белграді президент Володимир Зеленський розпочав двосторонні переговори із сербським колегою Александаром Вучичем.
Топ коментарі
+8 Пятачок #618041
показати весь коментар08.08.2026 12:17 Відповісти Посилання
+6 Kozyuk
показати весь коментар08.08.2026 12:40 Відповісти Посилання
+5 Michael Volia
показати весь коментар08.08.2026 12:44 Відповісти Посилання
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