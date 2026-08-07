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Новини Відносини України та Сербії
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Україна і Сербія обговорять відкриття кластерів на шляху до ЄС, - Жовква

Володимир Зеленський провів зустріч із Александром Вучичем

Україна та Сербія планують обговорити питання відкриття кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви, озвученій в ефірі телемарафону.

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Переговори щодо євроінтеграції

За словами Жовкви, під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сербії сторони обговорять низку ключових питань. Йдеться про політичну та економічну співпрацю, а також координацію дій на шляху до членства в ЄС.

Україна і Сербія мають статус країн-кандидатів. Обидві держави працюють над відкриттям нових переговорних кластерів.

"Україна має відкрити решту кластерів, низку кластерів має відкрити Сербія. Тому про це також поговоримо", — зазначив Жовква.

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Питання санкцій і безпеки

Окрему увагу під час зустрічей приділять темі російської агресії та її впливу на Європу. Також сторони порушать питання санкційної політики.

Сербія наразі не приєдналася до обмежень проти Росії. Українська сторона планує обговорити цю позицію з президентом Александром Вучичем.

Жовква наголосив, що для країн, які прагнуть вступити до ЄС, важливо узгоджувати зовнішню політику з позицією Євросоюзу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 серпня, президент Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії

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Автор: 

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Топ коментарі
+9
Яких кластерів? Сербія сама 14 років.не може вступити в ЄС і з вучичем точно.її туди не приймуть? Що за дика брехня?
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07.08.2026 23:39 Відповісти
+6
ЄС в курсі?
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07.08.2026 23:05 Відповісти
+2
ЄС це як морквина перед носом віслючка. Починаючи з президентства Ющенко, тобто вже понад 20 років, нам демонструють "морквину віслючка". Вже всі аргументи проговорені багато разів, але марафон за морквиною продовжують. На цю "імітацію" витрачають час, гроші, створюють бюрократичні підрозділи, отримують фінансування на всілякі "експертні ради" метою створення яких є лише отримання зарплати і вішання локшини на вуха. Нас звинувачують і недаремно в корупції, але корупція в Європі процвітає не менші ніж у нас! Чого вартує, наприклад діяльність Шредера і Меркель, які знищили атомну енергетику Німеччини, не розвивали оборонні проекти, віддали безпеку власної країни на поталу ***** та ще й ввели в енергетичну залежність по нафті та газу? Знаючи кацапів і "слідкуючи за руками" очевидно що частина европейського естеблішменту, як і нашого до речі, корумпована. Нічим окрім цього виправдати деякі їх дії неможливо. Тому ЄС це не "панацея" від наших проблем, а інша сторона проблеми. Взявши криваві гроші ***** вони бояться рішуче діяти проти ***** і всяляко шукають цьому виправдання в "експертних радах" і "розможенні" фіців, орбанів, мадярів та навроцьких. Нам лишається лише одне розробляти національну стратегію виживання і масового знищення ворога будь якими доступними для нас засобами. Кацапи вбили в Україні за мінімальними і неповними даними 1200 дітей. Давайте вбємо 1200 кацапських ********* і знищимо 2500 дитячих та освітніх закладів. Чому б і нам не бити по цивільним лікарням? Зокрема по родильним відділенням та госпіталям для підранків "СВО"? Немає ракет? Нічого! Застосуємо хімічну, біологічну, електронну, економічну зброю. Давайте скидатися відкрито на персональне вбивство окремих упоротих ********** і наймати кацапів через телєгу. Чому б нам цього не робити як це роблять вони? Не варто боятися осуду Заходу бо Захід хоче перемоги України за найдешевшу ціну для себе. А в ЄС та НАТО без перемоги над кацапнею ми взагалі ніколи не потрапимо. Не тіштесь брехнею, а свідомо працюйте над знищенням кацапні.
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07.08.2026 23:41 Відповісти

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