Україна і Сербія обговорять відкриття кластерів на шляху до ЄС, - Жовква
Україна та Сербія планують обговорити питання відкриття кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви, озвученій в ефірі телемарафону.
Переговори щодо євроінтеграції
За словами Жовкви, під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сербії сторони обговорять низку ключових питань. Йдеться про політичну та економічну співпрацю, а також координацію дій на шляху до членства в ЄС.
Україна і Сербія мають статус країн-кандидатів. Обидві держави працюють над відкриттям нових переговорних кластерів.
"Україна має відкрити решту кластерів, низку кластерів має відкрити Сербія. Тому про це також поговоримо", — зазначив Жовква.
Питання санкцій і безпеки
Окрему увагу під час зустрічей приділять темі російської агресії та її впливу на Європу. Також сторони порушать питання санкційної політики.
Сербія наразі не приєдналася до обмежень проти Росії. Українська сторона планує обговорити цю позицію з президентом Александром Вучичем.
Жовква наголосив, що для країн, які прагнуть вступити до ЄС, важливо узгоджувати зовнішню політику з позицією Євросоюзу.
Нагадаємо, у п'ятницю, 7 серпня, президент Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії.
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