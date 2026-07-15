Вучич відмовився підписати декларацію саміту "Південно-Східна Європа - Україна"

Президент Сербії Александар Вучич став єдиним лідером на саміті "Південно-Східна Європа – Україна" у Києві, який не підтримав спільну декларацію про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.

Про це він сказав під час спілкування із сербськими журналістами після саміту, передає N1, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Я єдиний, хто не підписав цю декларацію", – сказав Вучич.

Про що йдеться у декларації?

У документі учасники саміту засудили російську агресію, підтвердили суверенітет і територіальну цілісність України, а також закликали до посилення санкцій проти Росії.

Вучич друге відмовився підтримати декларацію

Нагадаємо, що у 2025 році президент Сербії Александар Вучич також не підписував декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який тоді відбувся в Одесі.

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