Україна цінує підтримку країн Південно-Східної Європи і зацікавлена в сильних партнерствах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський після саміту Україна – Південно-Східна Європа провів зустрічі з лідерами країн-учасниць і обговорив двосторонні відносини.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Співпраця з країнами

"Після саміту Україна – Південно-Східна Європа провів зустрічі з лідерами країн-учасниць.З кожним і кожною – детально про наші двосторонні відносини і як їх зміцнити, також – про міжнародну адженду. Україна цінує підтримку країн Південно-Східної Європи і ми зацікавлені у надійних, сильних партнерствах. Разом ми можемо зробити багато для більшої спільної безпеки і розвитку. Фактично з усіма країнами регіону є перспективні проєкти", — розповів президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Греції Міцотакіс запропонував Україні створити транспортний коридор від Александруполіса до Одеси

Треба тиснути на агресора

Зеленський подякував за солідарність Молдові, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії.

"Вже вдруге саміт у такому форматі проходить в Україні, і важливо, що лідери приїжджають до нашої держави, бачать, через що проходять українці та українки кожного дня. Вдячний за те, що після наших зустрічей лідери відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Обовʼязково маємо далі тиснути на агресора, щоб ці удари проти життя припинилися і був гідний мир", — додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує, що виготовлятиме ракети для Patriot до кінця 2026 року, - Зеленський